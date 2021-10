Mobilità sostenibile, Ravenna con 1500 veicoli 'green' sfiora la top ten nella classifica

Ravenna sfiora la 'top ten' nella classifica delle città per numero assoluto di spostamenti sostenibili, che vede in testa Padova con 6.856 mezzi conteggiati - tra biciclette, bici a pedalata assistita e monopattini

Ravenna sfiora la 'top ten' nella classifica delle città per numero assoluto di spostamenti sostenibili, che vede in testa Padova con 6.856 mezzi conteggiati - tra biciclette, bici a pedalata assistita e monopattini - seguita da Reggio Emilia con 3.658, Pesaro con 3.407, Bolzano con 3.247, Piacenza con 3.183, Trento con 2.456, Palermo con 2.392, Milano con 2.240, Fano con 2.203, Torino con 1.616. Ravenna è all'undicesimo posto con 1.494 mezzi, seguita da Modena con 802, Pavia con 790, Ferrara con 689, Bologna con 678, Carpi (MO) con 487, Udine con 454, Chiavari (GE) con 295, Napoli con 282, Jesi (AN) con 244, Genova con 215, poi Carmagnola (TO) con 131, San Mauro Torinese (TO) con 122, Roma con 112, Misano Adriatico (RN) con 57, Lecce con 54.

Guardando nello specifico alla circolazione dei mezzi sostenibili a mobilità elettrica, l'edizione 2021 rileva un lieve ma in alcuni casi significativo aumento nel loro utilizzo. Sul podio delle città dove circolano più e-bike e, soprattutto, monopattini, troviamo Palermo, con 1.011 passaggi, Pesaro (301) e Torino (247), seguite da Reggio Emilia (244), Padova (197), Napoli (167), Fano (136), Piacenza (99), Bologna (88), Genova (84), Bolzano (78), Trento (69), Modena (67), Roma (57), Ravenna (41), Carpi (27), Lecce (23), Pavia (14), Carmagnola (11), Udine (9), Chiavari (7), Misano Adriatico (4), San Mauro Torinese (3), Ferrara, Jesi e Milano (0).

Il calcolo del numero di mezzi sostenibili circolanti in proporzione ai residenti restituisce una classifica ancora diversa: prima tra le città più virtuose, a sorpresa, troviamo Fano con 3,67 mezzi sostenibili per abitante, seguita da Pesaro (3,55), Padova (3,30), Piacenza (3,08), Bolzano (3,01), Reggio Emilia (2,16) e Trento (2,03). Considerando, invece, il passaggio delle sole biciclette, Padova è sempre in testa con 6.345 bici, seguita da Reggio Emilia con 3.414, Bolzano con 3.169, Pesaro con 3.106, Piacenza con 3.084, Trento con 2.387, Milano con 2.240, Fano con 2.067, Ravenna con 1.453, Palermo con 1.381, Torino con 1.369, Pavia con 776, Modena con 735, Ferrara con 689, Bologna con 590, Carpi con 460, Udine con 445, Chiavari con 288, Jesi con 227, Genova con 131, Carmagnola con 120, San Mauro Torinese con 119, Napoli con 115, Roma con 55, Misano Adriatico con 53 e Lecce con 31. (Dire)