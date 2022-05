Mobilità sostenibile, riparte il 'piedibus' a Castiglione e Montaletto

Lunedì 9 maggio sono partiti i percorsi Piedibus della primaria Carducci di Castiglione di Cervia e della primaria Michelangelo Buonarroti di Montaletto. Alle ore 8.00 in via Castiglione 88, a Castiglione di Cervia, bambine, bambini, genitori, insegnanti, agenti della Polizia Locale e l’Assessore Cesare Zavatta sono partiti per raggiungere la scuola a piedi ed inaugurare così il progetto Piedibus che accompagnerà gli alunni e le alunne fino al termine dell’anno scolastico.

Il ritrovo a Montaletto si è tenuto in via Bollana, 39 alle ore 8.00 dove studenti e studentesse, docenti, mamme e papà, volontari dell’associazione Monticulum e la Polizia locale si sono incamminati verso l’istituto Michelangelo Buonarroti per celebrare l’avvio del Piedibus che proseguirà per due settimane. Questa iniziativa sostenuta dal Comune di Cervia vuole valorizzare la mobilità sostenibile, l’adozione di stili di vita sani e attivi e il rispetto dell'ambiente.