La mobilitazione per la pace: pronto un nuovo presidio in piazza del Popolo

Una nuova iniziativa per chiedere la pace. All'interno di una mobilitazione nazionale per la pace in diverse città italiane, venerdì 21 ottobre è in programma un presidio alle ore 17.30 in Piazza del Popolo a Ravenna. Come si legge nel manifesto dell'iniziativa, organizzata dalla rete Europe for Peace, aderiscono al presidio i sindacati Cgil, Cisl e Uil, l'Anpi di Ravenna, Arci, Libera, Acli, Auser, Legambiente, Casa delle Donne, Donne in Nero, Udi, Linea Rosa, Sos Donna Faenza, Demetra Donne in aiuto, Rete Restiamo Umani Bagnacavallo, Overall Faenza, Comitato in difesa della Costituzione Ravenna, Comitato di Faenza per la valorizzazione e la difesa della Costituzione, Salviamo la Costituzione Ravenna, Coordinamento per la Democrazia Costituzionale Ravenna, Movimento Federalista Europeo Faenza.