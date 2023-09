Da Modena mille euro per sostenere il recupero del monumento alla libertà di stampa

E' stato consegnato lunedì mattina alla sindaca del Comune alluvionato di Conselice, Paola Pula, un assegno da mille euro. La somma è stata raccolta dalla società di promozione del centro storico Modenamoremio. L’associazione di stampa modenese si è fatta promotrice di questa iniziativa in quanto impegnata a sostenere la manutenzione e il recupero del monumento dedicato alla libertà di stampa che ha sede nel Comune ravennate. Presenti anche il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli e il presidente dell’Aser (Associazione stampa Emilia-Romagna) Paolo Maria Amadasi.

“Per noi ogni segnale di vicinanza e solidarietà, come questo, è molto importante – ha commentato la sindaca di Conselice Paola Pula -. Dell’alluvione non c’è più traccia nelle strade, ma c’è ancora disperazione nelle case e nelle imprese che hanno subito pesanti danni. Attendiamo gli indennizzi promessi, ma anche interventi di messa in sicurezza in vista dell’autunno”.

“Durante la rassegna “Note di Stelle” di giugno in piazza XX Settembre – spiega Maria Carafoli direttrice di Modenamoremio - abbiamo deciso di coinvolgere il pubblico con una raccolta fondi da destinare alle comunità romagnole colpite dall’alluvione di maggio: alla fine della kermesse abbiamo raccolto € 1.000. Quando il presidente dell'Associazione Stampa Modenese Pier Paolo Pedriali ci ha parlato del monumento alla libertà di stampa di Conselice, siamo stati felici di poter contribuire a questo importante progetto di ristrutturazione”.

A Conselice dal 30 settembre al 2 ottobre si terranno le celebrazioni per il 17° anniversario del Monumento alla libertà di stampa. L’opera, che raffigura una stampatrice a pedale, è stata realizzata in memoria di chi perse la vita per stampare testi clandestini durante il periodo nazifascista in difesa della libertà di stampa.