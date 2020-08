Modifiche alla sosta in centro storico a Bagnacavallo

Alcune modifiche alla regolamentazione della sosta dei veicoli sono in corso in questi giorni in centro storico a Bagnacavallo. In particolare gli stalli dell’altezza dei civici 62, 64, 66 e 68 di via Farini passeranno dalla sosta a disco orario alla sosta libera. Inoltre i due stalli sul lato sinistro di via Manzoni all’incrocio con via Farini saranno resi a sosta veloce con disco orario di 15 minuti, mentre quello di fronte è già stato adibito a carico/scarico merci mediante l’apposita segnaletica orizzontale. Altra segnaletica orizzontale è stata ridisegnata negli stalli riservati ai residenti nelle vie del centro Diaz ed Ercolani, oltre che in via Bora nella zona artigianale. I lavori sono stati eseguiti dalla ditta Andraghetti Claudio di Bagnacavallo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.