Modifiche alla viabilità a Bagnacavallo per l'inizio dell'anno scolastico

In previsione dell’inizio dell’anno scolastico, la dirigenza dell’Istituto comprensivo Berti di Bagnacavallo, l’Amministrazione comunale e il presidio bagnacavallese del Corpo Unico della Polizia Locale hanno condiviso una modifica alla viabilità nell’area delle scuole, a tutela della sicurezza degli studenti. In particolare, da lunedì 14 settembre verrà ampliato l’orario di chiusura al traffico veicolare di via Cavour: dalle 7.40 alle 8.45 sarà consentito l’accesso soltanto a velocipedi, pedoni e veicoli per il trasporto di portatori di handicap. Chi accompagna i figli in auto dovrà avvalersi del parcheggio di via Togliatti, con cinquanta stalli disponibili, e dell’apposito vialetto pedonale che dal parco porta all’ingresso delle scuole.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.