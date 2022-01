Modifiche alla viabilità delle strade e al passaggio a livello di Faenza

Giovedì 27 gennaio a Faenza, in via Naviglio, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Campidori e via Tomba, per intervento urgente sono previste le seguenti modifiche alla viabilità: dalle ore 17 alle ore 24, divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata; dalle ore 20.30 alle ore 24, restringimento della carreggiata con la presenza di personale per regolamentare la circolazione.

E' istituito inoltre il divieto di transito per tutti i veicoli e per i pedoni in: via Errano in corrispondenza del passaggio a livello della linea ferroviaria Faenza – Brisighella dalle ore 22.00 alle ore 05.00 dal giorno 01/02/2022 al giorno 04/02/2022; via Portisano in corrispondenza del passaggio a livello della linea ferroviaria Faenza – Brisighella dalle ore 22.00 alle ore 05.00 dal giorno 15/02/2022 al giorno 18/02/2022; via Oberdan in corrispondenza del passaggio a livello della linea ferroviaria Faenza – Brisighella dalle ore 22.00 del giorno 17/02/2022 alle ore 05.00 del giorno 18/02/2022, dalle ore 22.00 alle ore 05.00 dal giorno 20/02/2022 al giorno 22/02/2022;

via Dal Pozzo e via Cittadini in corrispondenza del passaggio a livello della linea ferroviaria Faenza – Brisighella dalle ore 22.00 alle ore 05.00 dal giorno 20/02/2022 al giorno 23/02/2022.