Modifiche alla viabilità in centro a Bagnacavallo: tutte le novità

Su proposta della Polizia Locale, in accordo con il Consiglio di Zona Centro, l’Amministrazione comunale di Bagnacavallo ha dato mandato all’Area Tecnica di procedere entro l’anno con l’installazione della necessaria segnaletica per ottemperare alle nuove disposizioni in materia di viabilità cittadina. Si tratta di tre piccole modifiche che hanno lo scopo di favorire lo scorrimento del traffico e contemporaneamente la sicurezza della cittadinanza.

Il primo intervento consiste nell’istituzione del senso unico di marcia nel tratto di via Don Melandri che va da via Borgo 21 Dicembre fino all’incrocio con via Prampolini. Il secondo prevede l’istituzione del senso unico di marcia nel tratto di via Gaiani che va dall’incrocio con via Taglioni fino alla piazzetta di via Garibaldi per poi continuare col senso unico a destra fino a via Garzoni. Il terzo intervento consiste nell’istituzione del senso unico di marcia nel tratto di via Cilea che va da via Toscanini fino all’incrocio con via Paganini.

"Sono aggiustamenti – osserva l’assessore ai Lavori pubblici Vilio Folicaldi – suggeriti dalla necessità di evitare manovre o movimenti difficoltosi e pericolosi per chi si muove in auto, in bicicletta o a piedi, dovuti alla non perfetta visibilità d’immissione o alle criticità che possono insorgere nell’intersezione tra strade con diverso carico di traffico".