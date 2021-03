Modifiche alla viabilità per lavori in corso Garibaldi a Lugo

Lunedì 15 marzo il tratto di corso Garibaldi tra vicolo Strocchi e l’intersezione semaforica tra le vie Sassoli e Biancoli a Lugo sarà chiuso al traffico dalle 14 alle 19 per consentire alcuni lavori edili. Nel corso degli interventi il traffico proveniente da corso Garibaldi dovrà quindi svoltare a sinistra in vicolo Strocchi. Inoltre, a seguito del posizionamento di una gru, da giovedì 11 marzo all’11 dicembre sarà in vigore un divieto di sosta con rimozione coatta dal civico 67 fino all’intersezione semaforica con via Sassoli/Biancoli.

