Terrore sull'autobus, avvicina una minore e la molesta: 63enne arrestato per violenza sessuale

Terrore a bordo dell'autobus. Un commerciante di 63 anni, originario del Congo ma residente a Forlì, è stato arrestato a Ravenna dopo essere stato accusato di avere abusato di una studentessa 15enne su un autobus della linea Forlì-Ravenna. L'uomo, come riporta la stampa locale e nazionale, è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip Corrado Schiaretti su richiesta della Pm Lucrezia Ciriello e si è avvalso della facoltà di non rispondere

I fatti risalgono allo scorso settembre. Il 63enne avrebbe approcciato la minore, in attesa dell'autobus per Ravenna, a una fermata a Forlì. Una volta a bordo, l'uomo avrebbe iniziato a molestare la minore, la quale - terrorizzata - ha chiesto aiuto telefonicamente a un amico, che l'ha raggiunta alla fermata del bus di Ravenna. La giovane ha poi denunciato il tutto insieme alla madre alle forze dell'ordine, che hanno aperto le indagini. Il 63enne deve rispondere di violenza sessuale aggravata dalla minore età.