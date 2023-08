Molestava e riprendeva col cellulare due ragazze al mare: denunciato e colpito da foglio di via

Serie di controlli della Polizia di Stato. Con l’ausilio di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Emilia Romagna Orientale di Bologna, le volanti hanno setacciato la zona dei giardini Speyer e stazione ferroviaria dove sono state identificate 350 persone e controllati 73 veicoli. L’Ufficio Immigrazione è stato interessato per le verifiche dei presupposti di permanenza sul territorio nazionale, emanando 4 provvedimenti di espulsione nei confronti di altrettanti cittadini stranieri non aventi titolo.

Inoltre, il personale della Polizia di Stato è prontamente intervenuto presso uno stabilimento balneare, su richiesta di due ragazze, identificando e denunciando all’autorità Giudiziaria un uomo che molestava le stesse con atteggiamenti inopportuni e riprendendole con il proprio cellulare. Allo stesso, in evidente stato di ubriachezza, è stata contestata anche la relativa violazione amministrativa e, in ragione della sua pericolosità il Questore ha emesso la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno dal Comune di Ravenna. I servizi sono stati disposti dal Questore Lucio Pennella.