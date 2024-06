Molestie anche negli uffici dei prof: per due studentesse su tre l'Università di Ravenna non è sicura

Quasi 2 studentesse su 3 ritengono l’università e la città di Ravenna spazi per niente o poco sicuri dal punto di vista di violenze e molestie di genere. È il dato inquietante che emerge dai risultati dell'inchiesta fatta partire da alcune rappresentanze studentesche del Campus di Ravenna sulla percezione della violenza maschile di genere in università e in città, alla quale hanno partecipato 309 studentesse. I risultati sono stati presentati lunedì nell'aula Gershevitch di palazzo Verdi, alla presenza di una rappresentanza dell’Università, del Comune di Ravenna, sindacati e associazioni del territorio.

“Le risposte provengono principalmente dai dipartimenti di Beni culturali, Medicina e giurisprudenza del Campus - spiega Arianna Castronovo, rappresentante degli studenti del sindacato studentesco Sig -. A prescindere dalla provenienza, i dati mostrano uno stesso filo rosso in ogni angolo dello stesso Campus: quasi 2 studentesse su 3 ritengono l’università e la città di Ravenna spazi per niente o poco sicuri dal punto di vista di violenze e molestie di genere. Inoltre, il 77,8% delle persone che hanno risposto dichiarano di essere a conoscenza di episodi di molestia o violenza di genere in università.

Tra le zone meno sicure, come emerge dalle interviste, ci sono le zone antistanti i plessi dell'università (37,5%), i luoghi in cui si svolgono i tirocini (16,5%), aule studio e biblioteche (15,9%) e, dato molto preoccupante, gli uffici dei docenti (15,2%), oltre a mense, aule delle lezioni e spazi esterni.

“Questi dati parlano chiaramente - afferma Arianna -: è necessario re-immaginare il modo in cui la nostra università garantisce spazi sicuri e accessibili. È necessario che, unendo le forze, non solo con la popolazione studentesca, ma anche quella docente, del personale di ricerca, del personale tecnico-amministrativo e di sorveglianza, in sinergia con le istituzioni locali e le associazioni del territorio, si metta in campo un grande lavoro di sensibilizzazione e, contemporaneamente, si costruiscano sportelli e spazi di ascolto, dove le persone possano essere assistite e accompagnate in eventuali percorsi di denuncia”.

Le testimonianze di due studentesse

La presentazione dei dati è stata anche l'occasione per condividere alcune delle testimonianze delle studentesse del campus di Ravenna. "Un ragazzo mi ha chiesto una sigaretta, mi trovavo a 10 minuti a piedi dall’Università di Beni culturali - ha raccontato una ragazza - Al mio no, il ragazzo ha cominciato a seguirmi e parlarmi, nonostante avessi smesso di rispondere. Ad un certo punto ha detto "Adesso sto con te finché non arrivi".

"Un paio di anni fa sono stata seguita fino a casa da uno sconosciuto per due volte nel giro di una settimana - ha raccontato un'altra studentessa - È successo da via Mazzini fino a via di Roma. Ho chiesto aiuto alle forze dell’ordine che passavano per via Diaz, ma hanno sminuito la mia richiesta e mi hanno solo detto di stare attenta. È stata un’esperienza terribile".

