Mondiali di ciclismo, il sindaco: "Evento mondiale, impeccabile la cornice di sicurezza"

Il Sindaco Alfonso Nicolardi del Comune di Riolo Terme ringrazia attraverso una lettera i referenti del coordinamento del servizio d'ordine in occasione dei Mondiali di Ciclismo 2020.

"A nome mio, dell'Amministrazione Comunale e dell'intera Città di Riolo Terme, che ho l’onore di rappresentare, desidero rivolgere un sentito ringraziamento al Prefetto di Ravenna, Enrico Caterino, al Questore Loretta Bignardi, al Presidente della Commissione Nazionale Direttori di Corsa e Sicurezza, il Prefetto Roberto Sgalla ed al Comandante della Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina, Vasco Talenti, per la puntuale ed efficace opera di coordinamento del servizio d'ordine in occasione dei Mondiali di Ciclismo 2020".

"Tutto il mondo ha guardato l’evento e tutto il mondo ha potuto costatare, oltre all’impeccabile ed avvincente organizzazione sportiva, l’imponente schieramento di forze, volto a garantire a questo grande evento, una cornice di massima sicurezza. La “gara nella gara” di organizzare, anche dal punto di vista della pubblica sicurezza, un Mondiale di Ciclismo in tre settimane che prevedeva di fatto l’isolamento per parecchie ore di quasi duemila nuclei familiari, ha richiesto un impegno ed un’attenzione straordinaria da parte di tutti. Possiamo dire di averla vinta tutti assieme questa gara. Ho ricevuto numerosissime attestazioni di entusiastico apprezzamento da ogni dove. Desidero che ciascuno di voi lo sappia e ne possa essere fiero. Per questo, nel rinnovare a tutti voi i miei ringraziamenti, prego di estenderli a donne e uomini delle forze dell'ordine e di polizia - in particolare a coloro che operano direttamente nei presidi riolesi della Polizia Locale e dell’Arma dei Carabinieri – oltre ai numerosissimi volontari delle Associazioni Sportive e di Protezione Civile ed agli operatori addetti al soccorso impegnati nelle operazioni nel fine settimana scorso".

"Un’evidente conferma - conclude il sindaco - che la Città di Riolo Terme e l’intera Provincia di Ravenna possono contare su impegno e competenza di vertici istituzionali di grande spessore e fare affidamento su donne e uomini di evidente professionalità".