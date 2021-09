Monopattini pericolosi: a Cervia si chiede di regolamentarli con casco e assicurazione

E' stato approvato nella seduta di giovedì del consiglio comunale di Cervia l'ordine del giorno per regolamentare i monopattini elettrici

Il documento ha ricevuto il voto favorevole di Pd, Cervia domani per il turismo, Cervia ti amo, Insieme per Cervia e Lega, contrario invece il Movimento 5 stelle.

"Il monopattino elettrico è un mezzo sempre più diffuso nelle nostre città - si legge nell'ordine del giorno a firma del consigliere Tiziano Francolini - E' un mezzo elettrico e ecologico quindi volto alla mobilità sostenibile che raggiunge velocità anche di 25 km/h con tutto quello che ne consegue. Sono già successi incidenti con questo mezzo e lo stesso assessore ai trasporti della Regione Emilia Romagna ha chiesto che vengano regolamentati questi mezzi. Si chiede al sindaco e alla giunta di intervenire nei confronti degli organi competenti affinchè venga regolamentata la circolazione dei monopattini elettrici con l’obbligo di assicurazione, l’obbligo di frecce, l’obbligo di casco, l’obbligo di targa, il divieto di trasportare persone, animali, cose, che venga fatta una campagna di sensibilizzazione all’uso corretto di questo mezzo e che venga limitata la velocità massima".