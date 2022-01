Montaletto, pubblicato un bando per il rilancio dell’area artigianale

L’Amministrazione comunale di Cervia, dopo aver intrapreso nel 2019 un percorso partecipativo sperimentale relativo alla valorizzazione e al rilancio dell’Area Artigianale di Montaletto con il coinvolgimento di imprese e associazioni di categoria, ha pubblicato un avviso esplorativo per l’affidamento diretto del servizio di progettazione, realizzazione, posa in opera e manutenzione per anni 5 della segnaletica relativa al “Parco Artigianale+” di Montaletto. Il valore stimato dell’appalto è pari a 50mila euro, iva inclusa. La manifestazione di interesse da parte degli operatori interessati può essere presentata fino alle ore 12 del 27 gennaio 2022. L’avviso, con la documentazione relativa, è pubblicato nel sito del Comune.

L’assessora alle Attività Produttive Michela Brunelli: “Il Comune di Cervia mira al rilancio dell’area artigianale di Montaletto, valorizzandone e qualificandone i punti di accesso con una nuova segnaletica, al fine di accogliere in modo ottimale chi accede al territorio, armonizzando alcuni elementi di informazione turistica già esistenti e creando un’immagine identificativa dell’area medesima. Pertanto, in quanto esigenza emersa originariamente in sede di laboratorio partecipato e riproposta in sede di confronto con le Associazioni di Categoria (CNA e Confartigianato) e con le realtà del territorio, l’Amministrazione ha deciso di riattivare il percorso intrapreso nell’area artigianale di Montaletto, indirizzandolo verso la progettazione, realizzazione, posa in opera e manutenzione della segnaletica ivi collocata”.