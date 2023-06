Moria di pesci nel canale, De Pascale: "Situazione complicata, ma gli interventi sono in corso"

Una grave moria di pesci è stata notata in questi giorni nel canale Destra Reno, concentrata in particolare nella zona di Mandriole, all’altezza della chiusa che sorge nei pressi della storica fattoria Guiccioli. Sul problema erano già intervenuti martedì mattina vari esponenti dell'opposizione di Ravenna, chiedendo un tempestivo intervento da parte dell'Amministrazione. Un intervento che, come spiega il sindaco Michele De Pascale a margine del tavolo regionale sull'emergenza alluvione tenutosi martedì in centro a Ravenna. Quella del canale Destra Reno è "una situazione complicata", ravvisa il primo cittadino, si tratta infatti del corso d'acqua "che porta le acque di Conselice verso il mare".

Una situazione che, come spiega De Pascale, si sarebbe creata a partire "da un canale affluente, dove si i pesci si erano rifugiati" nel corso dell'emergenza alluvione. In queste ore "si sta intervenendo, ma per giorni la situazione resterà complicata. Con il Consorzio di bonifica si studiano delle soluzioni". Insomma, l'intervento potrebbe non avere tempi brevissimi, e le ordinanze che vietano la balneazione nei pressi della foce del Canale permangono anche per questo motivo. Come ha ribadito De Pascale, "l'acqua del canale deve per forza sfociare a mare".