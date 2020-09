Morìa di pesci e animali a Lido di Classe: sopralluogo del Cestha

Morìa di pesci a Lido di Classe. Nella giornata di martedì è stato segnalato al Centro ricerche Cestha di Marina di Ravenna un massiccio spiaggiamento di fauna marina in zona Lido di Classe. Il fenomeno fa seguito alle segnalazioni dei giorni precedenti e agli episodi analoghi che sono stati registrati nelle settimane scorse dai ricercatori dell'Università di Padova con cui Cestha collabora.

"I biologi sono intervenuti per monitorare la situazione e hanno riscontrato, lungo una fascia di circa 500 metri, numerosi pesci e altri animali morti o in difficoltà - spiegano dal centro ricerche - E' molto probabile che la causa sia un fenomeno anossico e che un calo dell'ossigeno abbia avuto impatto negativo sulla fauna bentonica". Qualche centinaio di esemplari è stato trasferito presso la struttura di Marina di Ravenna, per provare a riabilitarlo e per compiere ulteriori analisi.