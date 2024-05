Morirono 26 anni fa in un drammatico incidente: ricordati i tre giovani carabinieri

Ricorre il 26esimo anniversario della tragica morte di tre giovani carabinieri. Era il 6 maggio 1998 quando l’auto di servizio dei tre militari, che stavano rientrando alla stazione di Savio dove erano effettivi, venne travolta sulla strada Statale Adriatica da un veicolo proveniente dalla direzione opposta, scontrandosi frontalmente. A seguito dell’impatto i Carabinieri Stefano Piccioni, 22enne di Perugia, Eugenio Cinelli, 26enne di Roma, e Simone Pascucci, 27enne di Pesaro, persero la vita sul colpo.

Per commemorare il tragico evento sono state deposte due corone floreali, la prima presso il monumento dedicato ai tre giovani Carabinieri, inaugurato nel 2015 e la seconda sul luogo dell’incidente. Alla cerimonia erano presenti il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Ravenna, Colonnello Andrea Lachi, il Comandante della Compagnia di Cervia – Milano Marittima, Capitano Umberto Cerracchio, il Comandante della Stazione di Savio, Luogotenente Giorgio Tantimonaco, oltre ad una rappresentanza di Carabinieri in servizio ed in congedo.