Il Moro di Venezia approda in Darsena. De Pascale: "Tutti potranno ammirare la mitica imbarcazione"

Venerdì 19 marzo sono iniziati i lavori di ricollocamento del "Moro di Venezia III" dal parcheggio della sede dell'Autorità di Sistema Portuale alla testata della Darsena di città, che diventerà la nuova "casa" per questa imbarcazione leggendari.

"La nostra città vanta una tradizione di mare, una vocazione ed un’esperienza velica, un rapporto con l’acqua e con la portualità che hanno radici profondissime, e il Moro di Venezia III, primo campione mondiale della classe Coppa America, ne è sintesi eccellente - afferma sui social il sindaco di Ravenna Michele De Pascale -. Un affascinante simbolo dell’identità cittadina che va valorizzato, tutelato e promosso; per questo insieme all’Autorità di sistema portuale, abbiamo deciso di collocarlo in testa al Canale Candiano, posizionato in una struttura in acciaio e vetro ad alta resistenza. In questo modo tutti potranno ammirare la mitica imbarcazione voluta Raul Gardini tutto l’anno e, grazie al suggestivo sistema di illuminazione anche con il buio".



"Il luogo non è scelto a caso - conclude il primo cittadino di Ravenna -, il Moro III contribuisce a valorizzare ulteriormente un’area del cuore dei ravennati, quella della Darsena di città, oggetto di altri recenti importantissimi interventi in termini di rigenerazione e riqualificazione".