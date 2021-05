Trentennale del Moro di Venezia, sfilata dei protagonisti dell'epoca sotto la storica imbarcazione

Ravenna ha celebrato il Moro di Venezia con un weekend dedicato al mare, alla Darsena e alla storia della vela. Si è tenuta la celebrazione del 30esimo anniversario dalla vittoria del mondiale di classe IACC a San Diego dello scafo III del Moro di Venezia, oggi esposto in Darsena. Dovevano essere tre trentennali in tre anni, questo è il secondo dopo quello del varo del Moro di Venezia non festeggiato a causa del Covid e l'ultimo che si celebrerà il prossimo anno per celebrare i 30 anni della vittoria in Coppa America del 1992.

Il programma dei festeggiamenti ha preso il via sabato mattina alle 10 con una mostra fotografica di immagini originali scattate da Carlo Borlenghi allestita nei locali ex-Pansac. Quindi un saluto ufficiale alla storica imbarcazione in testa alla Darsena con ospiti d’eccezione Paul Cayard e Tommaso Chieffi che portarono il Moro alla vittoria. Nella giornata di domenica invece prende vita una grande regata con la partecipazione di 150 barche, con 15 circoli che hanno collaborato all'organizzazione della gara.

(Foto Massimo Argnani)