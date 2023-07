Il dolore della città di Faenza: è morta la consigliera Giorgia Maiardi

Nella giornata di venerdì, dopo una lunga malattia, all’età di 40 anni, è scomparsa Giorgia Maiardi, consigliera comunale per il Gruppo Area Liberale. Giorgia Maiardi, dopo la laurea in Scienze politiche aveva avuto esperienze lavorative in una grossa azienda della città e successivamente prestava la sua collaborazione professionale presso un importante studio immobiliare di Faenza. Eletta, a settembre del 2020, nelle fila della Lega, a febbraio del 2022, assieme al consigliere Gabriele Padovani, aveva fondato il Gruppo Area Liberale nel quale era poi confluita con l’incarico di capogruppo. Giorgia Maiardi presiedeva la Commissione I, Bilancio, affari generali e risorse. Martedì 25 luglio, nella Sala De Giovanni, prima dell’inizio dei lavori del Consiglio Comunale, è previsto un momento di ricordo dedicato a Giorgia Maiardi.

Il cordoglio del sindaco Massimo Isola: “Sono molto affranto per la notizia della scomparsa di Giorgia Maiardi, una persona sempre disponibile al dialogo, competente e costruttiva. La forza e la tenacia con cui ha svolto il ruolo di consigliera comunale, nonostante la malattia, dimostrano il suo grande attaccamento alla città e il profondo desiderio di contribuire al bene di Faenza e dei suoi cittadini. Il mio pensiero va alla famiglia, sconvolta dal dolore di una perdita così prematura e al consigliere Gabriele Padovani, collega di gruppo sui banchi del consiglio comunale. A nome della città e mio personale esprimo il mio più profondo cordoglio”.

Il messaggio del presidente del Consiglio Comunale, Niccolò Bosi: “È difficile esprimere il dolore per la scomparsa di Giorgia Maiardi, nostra collega in Consiglio Comunale. Una donna forte e determinata, una persona sempre gioiosa. Qualità che ha condiviso con noi e che sempre ha portato nel suo impegno nella sua funzione di amministratrice della nostra città. Giorgia ci mancherà molto e conserveremo con cura gratitudine il suo ricordo. Un abbraccio sincero alla sua famiglia, agli amici e alle tante persone che le hanno voluto bene”.