Drammatico ritrovamento in casa: a fianco del divano bruciato il corpo senza vita di una donna

E' stata ritrovata senza vita vicino al divano. Drammatica fine per una donna di 68 anni che, nella tarda mattinata di sabato, è deceduta per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine nel proprio appartamento a Lugo, in via Cento. Erano circa le 11.30 quando, secondo le prime informazioni, un parente della vittima è entrato in casa della signora e l'ha trovata priva di sensi nel salotto, a fianco del divano che a quanto sembra era quasi completamente bruciato.

Il famigliare ha così subito avvertito i soccorsi: sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118. Purtroppo, però, per la signora non c'era già più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Lugo che stanno cercando di fare luce su quanto accaduto. Indagini in corso.