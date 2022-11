Si è spenta la staffetta partigiana Ida Cavallini. "Una vita dedicata alla ricerca della libertà"

Un'altra staffetta partigiana ravennate se ne va. Dopo la scomparsa della centenaria Assunta 'Santina' Masotti, avvenuta la scorsa estate, giovedì 10 novembre si è spenta all'età di 97 anni Ida Cavallini, ex consigliera comunale di Lugo ed ex partigiana e staffetta. Ida era nata a Conventello il 10 agosto del 1925 e per tutta la vita aveva svolto il lavoro di contadina.

"Ricordiamo Ida partigiana quando durante il periodo fascista vive le discriminazioni nei confronti del padre e della famiglia e decide di diventare staffetta, quando dopo la guerra diventa compagna attiva nel sindacato, quando negli anni '50 unitamente ad altre donne fonda l'Udi di Lugo, quando come consigliera comunale difende il tema degli asili - il ricordo dell'Anpi di Lugo - Grazie Ida per esserti battuta costantemente anche per gli altri, per la tua sempre pronta disponibilità, per la tenacia con cui hai sempre difeso le cause importanti riguardanti le donne. Ida diceva: "Le donne sono state fondamentali per la rinascita del nostro paese. Abbiamo lottato per la scuola e per la parità dei sessi senza mai vergognarci se non sapevamo fare bene la nostra firma". Anpi di Lugo ti ricorderà sempre come convinta antifascista".

"Piango la scomparsa di Ida Cavallini, che ho conosciuto personalmente e ricordo per la forza delle sue parole e dei modi - il cordoglio del sindaco Davide Ranalli - Tutta la sua vita parla della ricerca della libertà e dell'emancipazione. Ida fu anche consigliera comunale, un altro modo per essere con generosità al servizio della comunità. Un esempio per tutti noi e per le giovani generazioni. Addio Ida".