Mondo dell'arte ravennate in lutto: è morta la mosaicista Rita Benzoni

Un profondo dolore colpisce tutta la comunità artistica ravennate. Mercoledì è morta la mosaicista Rita Benzoni, la cui vita è stata stroncata da un male incurabile. Ex-allieva del Liceo Artistico di Ravenna, i suoi compagni di scuola la ricordano come una persona dal carattere aperto e solare, capace di creare legami e amicizie trasversali, che si è sempre dedicata con impegno nell’ambito artistico e sociale.

WCi ha lasciato in eredità la sua sensibilità artistica e una ferrea volontà di proseguire la tradizione musiva che aveva imparato durante gli studi all’Accademia di Belle Arti di Ravenna, sviluppando una sua originale ricerca recentemente in mostra alla nostra Galleria - la ricorda l'associazione Dis-Ordine - Tra le prime mosaiciste ad aderire al progetto di Museo a Cielo aperto in via Portone, la sua opera raffigurante Charlie Chaplin è stata appena collocata sulla facciata di una delle case della via".