Si è spenta Maria Rosaria Omaggio: a Conselice interpretò Oriana Fallaci

È morta oggi l'attrice e scrittrice Maria Rosaria Omaggio. Nata a Napoli, ma da anni residente a Roma, aveva 67 anni. Alle sue spalle 50 piece teatrali, 29 film, 18 fiction televisive. A dicembre aveva inaugurato a stagione “Conselice Guarda al Futuro” al nuovo Centro Civico Gino Pellegrini con lo spettacolo “Casa pianeta terra”, mentre nel 2019 aveva portato sul palco del Teatro Comunale di Conselice il suo omaggio a Oriana Fallaci.

"Ti voglio ricordare così, sempre sorridente, attenta ai dettagli e disponibile con il tuo pubblico - la ricorda l'ex assessora Raffaella Gasparri - Persona di grande sensibilità alle problematiche sociali e vivace ed attiva nel panorama culturale. A Conselice sei stata una grande Oriana Fallaci, che non dimenticherò, anche se resterai per sempre la mia Leona... mi mancherai!".

Il suo debutto sul grande schermo fu con ''Roma a mano armata'' di Umberto Lenzi, per il film ''Walesa - L'uomo della speranza' di Andrzej Wajda ha interpretato anche Oriana Fallaci e vinto un premio a Venezia. In televisione viene ricordata per la sua interpretazione in La squadra, Don Matteo 5 e Donne di Mafia. Il grande pubblico la conobbe sulla Rai con Canzonissima. Posò sulle copertine di Playboy e Playmen. Scrittrice, Goodwill ambassador per l'infanzia delle Nazioni Unite, istruttrice di taiji quan, arte marziale cinese.

Creativa ed eclettica, ha vinto numerosi riconoscimenti per la sua attività di scrittrice. Ha pubblicato sia per la Corbaccio Longanesi che per la Baldini e Castaldi. Ha ricevuto il premio Cattabiani per 'Il linguaggio dei gioielli – Il significato nascosto e ritrovato dell'eterna arte dell'ornamento dalla A alla Z'; premio Fregene con il Viaggio nell'Incredibile e premio Chiantino 1999 per 'I racconti di C’era una volta, c’è sempre e ci sarà ancora', per la Corbaccio-Longanesi.