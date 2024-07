La domenica più triste: è morta Sara, la bimba di 5 anni che da anni lottava contro un tumore

La notizia che non avremmo mai voluto sentire: Sara non c'è più. Si è spenta nella giornata di domenica 14 luglio la piccola Sara Cantagalli, la bambina faentina di 5 anni alla quale tre anni fa è stato diagnosticato un raro tumore, un neuroblastoma al quarto stadio. Già da qualche tempo le condizioni di Sara erano peggiorate, tanto che era stato deciso di interrompere la chemioterapia e di continuare solo con i farmaci per aiutarla a stare meglio. I suoi genitori, Mattia e Maria, avevano anche aperto una lista di desideri per realizzare i suoi sogni. Fino al drammatico annuncio di domenica pomeriggio nella pagina Facebook che segue La vicenda di Sara e della sua famiglia da tempo: "Sara è diventato un angelo", il triste annuncio.