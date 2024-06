Morta nel tragico incidente, il cordoglio del sindacato per la scomparsa di Karima

La Cgil e la Fp Cgil, categoria della Funzione pubblica, piangono la scomparsa della delegata sindacale Karima Tift, che è rimasta vittima, domenica mattina, di un drammatico incidente stradale al termine del suo turno di lavoro come operatrice socio sanitaria. In questo momento di grandissimo dolore, il sindacato si stringe attorno ai familiari di Karima, a cui vanno le più sentite condoglianze. Karima Tift era delegata sindacale e membro dell’assemblea generale della Fp Cgil Ravenna da diversi anni e con un suo intervento aveva aperto i lavori del congresso nazionale della categoria, che si era tenuto l’anno scorso a Cervia. In passato aveva anche fatto parte del direttivo provinciale della Cgil di Ravenna.

“Perdiamo una persona di grande spessore e umanità – dicono Fp e Cgil di Ravenna -, è sempre stata al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori non facendo mai mancare il suo apporto. La sua vita all’interno del sindacato è sempre stata contraddistinta da un grande attivismo e impegno, partecipando sempre con grande serietà alle vertenze e alle varie iniziative. Non più tardi di un paio di settimane fa era con noi a Napoli per la manifestazione de La Via Maestra. La sua scomparsa lascia un grande vuoto”.