Morta poco dopo aver partorito la figlia, la dedica dei tifosi: "Sarai sempre nei nostri cuori"

Nel 2022 RavennaToday fu la prima a raccontare la storia, poi rimbalzata sulla cronaca nazionale, di Matteo Grotti ed Elisabetta Socci. La 36enne è morta nel luglio di quell'anno a causa di un tumore - che le era stato diagnosticato lo stesso giorno in cui aveva scoperto di essere incinta - poco dopo aver dato alla nascita la figlia Cecilia. Matteo ha dovuto affrontare quel dramma anche per la propria bambina, che si è impegnato per crescere al meglio.

Quella storia è rimasta nei cuori di tutti noi, tanto che lunedì sera gli ultras bianconeri della Curva Mare del Cesena hanno esposto uno striscione durante il secondo tempo della partita Cesena-Recanatese. 'Elisabetta sarai sempre nei nostri cuori', il messaggio lanciato dai ragazzi della curva, cuore pulsante in ogni partita che si gioca al Manuzzi. Elisabetta, infatti, era una grande tifosa del Cavalluccio.

"Ci tengo a ringraziare pubblicamente tutti i ragazzi della Curva Mare di Cesena che hanno esposto uno striscione per ricordare mia moglie, tifosa del Cesena - spiega Matteo - Sono sempre stato dell' idea che sono i piccoli gesti che rendono i momenti magici, per questo motivo volevo poterli ringraziare e fargli capire quanto quel gesto sia stato importante per me".