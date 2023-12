Morta alla vigilia di Natale, la Procura annulla il funerale: pronta l'autopsia

Morta alla vigilia di Natale e funerali già fissati per mercoledì 27 dicembre alla Pieve di San Pietro in Sylvis. Ma la cerimonia dell'ultimo saluto per l'ex pallavolista e allenatrice Paola Bolognesi dovrà essere rimandata. A deciderlo è stata la Procura di Ravenna che ha annullato i funerali e disposto l'autopsia sul casavere della donna, 61enne, che viveva a Bagnacavallo insieme al padre. Rispetto a quello che era apparso inizialmente come un caso di morte per cause naturali, sarebbero emersi tuttavia dei dubbi su cui ora indagano gli investigatori coordinati dal pm di turno Raffaele Belvederi.

Grande personalità del mondo dello sport, nei giorni scorsi tanti messaggi di cordoglio erano giunti per ricordare Bolognesi. "Mancherà vederla in palestra", aveva scritto sui social l'Olimpia Teodora di Ravenna, dove Bolognesi fino a tre anni fa aveva fatto parte dell'organico tecnico. Cordoglio anche dalla Fulgur Bagnacavallo. La notizia è riportata sulle edizioni locali dei quotidiani in edicola oggi.