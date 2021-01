La Lega è in lutto, il coronavirus si è portato via David Savorani: "Eri sempre sorridente"

Il covid-19 si è portato via David Savorani, storico esponente della Lega a Faenza. Aveva 48 anni ed ha contratto il virus poco dopo le festività di Natale. Ha lottato 28 giorni contro il nemico invisibile ed era ricoverato all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. "Buon viaggio caro David, amico romagnolo - è l'omaggio di Matteo Salvini -. Per anni sempre presente, sempre sorridente, sempre disponibile per tutti. Continua a seguirci ed accompagnarci da Lassù, noi andiamo avanti anche per te".

Il segretario della Lega Romagna, Jacopo Morrone, lo ricorda come "un leghista di ferro". "Ha fatto tanto per il nostro movimento - ha scritto Morone su Facebook -. Sempre in prima linea, sempre pronto ad aiutare, sempre disponibile ad ogni richiesta. C mancherai tanto, David. Non ti dimenticheremo mai, nella certezza che sarai sempre con noi, nei nostri pensieri, in tutte le le battaglie che affronteremo anche in Tuo nome. Ciao, caro David".

Andrea Liverani ricorda le pedalate in occasione della campagna elettorale per le Regionali del 2020: "Nonostante le intemperie nessuno ti fermava. L'importante era far girare la Lega per tutta la Romagna. Buona vita lassù, mancherai". Tra le passione di Savorani Vasco Rossi e la Juventus.