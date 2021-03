Il mondo delle cooperative in lutto: addio a Franco Buzzi, ex presidente di Cmc

Si è spento Franco Buzzi, a lungo presidente nazionale della cooperazione di produzione e lavoro. Legacoop Romagna lo ricorda come un "dirigente cooperativo di altissimo valore". La sua esperienza professionale si è sviluppata per gran parte all’interno del movimento cooperativo ravennate e nazionale, ricoprendo importanti incarichi, a cominciare dalla presidenza della Cmc. Per lunghi anni è stato poi al vertice dell’Associazione Nazionale Cooperative Produzione Lavoro (Ancpl). Nella sua prestigiosa carriera Buzzi è stato anche presidente del consiglio di sorveglianza del Consorzio Cooperative Costruzioni di Bologna. Dopo il pensionamento ha prestato servizio come presidente dell’Atm di Ravenna.

"Di lui ricordiamo i principi morali, la competenza in ogni settore in cui ha agito, la dedizione al lavoro e la capacità critica che lo spingeva ad essere un innovatore, attento alle dinamiche di cambiamento delle imprese e dei mercati. Un vero cooperatore. Ci stringiamo alla moglie, alla figlie, ai nipoti e ai tantissimi che lo hanno conosciuto e stimato", continua il presidente di Legacoop Romagna, Mario Mazzotti.

"La scomparsa di Franco Buzzi addolora profondamente - sono le parole del presidente di Legacoop Emilia-Romagna Giovanni Monti -. In Buzzi i valori della solidarietà e della dignità del lavoro facevano parte del bagaglio umano ancora prima che di quello professionale. Non dimenticherò il suo calore, l’umanità che permeava ogni sua azione. Anche a nome della presidenza regionale di Legacoop e di Legacoop Produzione e Servizi mi stringo ai suoi cari in questo momento tanto doloroso"..