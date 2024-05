Ravenna piange la morte di Giorgio Benelli: "Sempre attento ad ambiente e natura"

Tanti ravennati piangono la morte di Giorgio Benelli, scomparso dopo una malattia a 81 anni. Benelli fu, tra le varie cose, uno dei fondatori del comitato 'Vitalaccia dura' e promotore di varie iniziative nel Comune di Ravenna, e non solo, con un particolare impegno in difesa dell’ambiente e della natura. Tra le sue attività anche il comitato ‘la duna viva’ in difesa della duna di Marina di Ravenna, il blog e il gruppo ‘Ravenna Viva’, il sito ‘Foto aeree’, piattaforma "dove ha testimoniato coraggiosamente con le sue riprese aeree la crescente cementificazione delle nostre campagne, delle spiagge, il ritirarsi delle zone umide", lo ricorda il comitato Vitalaccia dura.

Insieme allo stesso comitato "si era impegnato nella difesa del territorio agricolo tra il porto San Vitale e Porto Fuori riuscendo ad evitare la costruzione di un bitumificio a ridosso del paese e, parzialmente, anche il trasferimento dei fanghi di dragaggio portuale in quell’area (purtroppo non interamente riuscito). Senza di lui e Grazia Beggio (anche lei ci ha lasciato qualche anno fa) ambientalisti di lunga data e con tanta esperienza, il nostro comitato non ci sarebbe stato e il nostro impegno per l’ambiente non si sarebbe concretizzato. Durante i nostri numerosissimi incontri abbiamo passato lunghe serate studiando documenti, valutando proposte, iniziative, abbiamo condiviso discussioni, ma anche risate e scambi umani indimenticabili che ci hanno arricchito enormemente. Lo ricordiamo come una persona estremamente disponibile, gentile, riservata e ironica. Una perdita enorme per noi che lo abbiamo conosciuto e gli abbiamo voluto bene, ma anche per la nostra città. Rivolgiamo alla sua famiglia e a Monica, la sua compagna, le nostre sentite condoglianze".

Anche l’associazione Dis-Ordine si unisce al cordoglio per la scomparsa di Benelli, "in tante occasioni sempre pronto a documentare, nei modi più strabilianti, con il suo drone o con temerari sorvoli. Molte volte cercando di inquadrare il labirinto di fronte al carcere di Ravenna o quello all’Azienda Galassi di Alfonsine. Gli ex-allievi del 2013 ricordano il rombo del suo aeroplano per fotografare i mandala del progetto di accoglienza delle classi prime del Liceo Artistico di Ravenna sulla spiaggia di Marina di Ravenna. Ricordi indelebili, documenti indistruttibili".