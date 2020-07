Morti in corsia all'ospedale di Lugo: chiesto l'ergastolo per Daniela Poggiali

Fine pena mai: la Procura di Ravenna martedì in Tribunale ha chiesto l'ergastolo per Daniela Poggiali, l'ex infermiera Ausl imputata in questo caso per l'omicidio pluriaggravato di Massimo Montanari, suo paziente morto per arresto cardiaco la notte del 14 marzo 2014 poche ore prima di essere dimesso dall'ospedale di Lugo. L'indagine si era inserita nel solco di quella sul decesso di Rosa Calderoni, paziente 78enne morta l'8 aprile 2014 sempre a Lugo quando era di turno Poggiali: decesso per il quale l'ex infermiera era stata assolta all'appello bis.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Secondo il Pm, Montanari era stato datore di lavoro dell'allora compagno dell'ex infermiera che il 3 giugno 2009, nel consegnare un certificato relativo a una pratica infortunistica dell'ex convivente, secondo la segretaria avrebbe pronunciato una minaccia che proverebbe la premeditazione del delitto: "State attenti te e Montanari di non capitarmi tra le mani". A settembre è attesa l'udienza di seconda Cassazione per la morte di Rosa Calderoni, mentre per il decesso di Montanari verranno fatte altre udienze. Il caso è riportato dalla stampa locale e nazionale.