Morte di Danilo Molducci, nessun colpevole: assolti figlio e badante. "Sentenza soddisfacente"

Assolti entrambi gli imputati nel processo per la morte di Danilo Molducci, il medico di Campiano deceduto a 67 anni il 28 maggio del 2021. Alla sbarra c'erano il figlio Stefano, per il quale l'accusa aveva chiesto invece l'ergastolo - e la badante Elena Vasi Susma, per la quale il pubblico ministero Angela Scorza aveva già chiesto l'assoluzione.

La decisione della Corte d'Assise, presieduta dalla giudice Cecilia Calandra, è arrivata dopo poco più di due ore di camera di consiglio. Per la Corte il fatto non sussiste. Disposta la confisca e la distruzione dei medicinali sequestrati. Le motivazioni della sentenza saranno pubblicate entro 90 giorni. Soddisfatti anche i legali di Stefano, Claudia Battaglia, e della badante, Antonio Giacomini.

In aula c'erano la compagna e la madre di Stefano, che alla lettura del dispositive si sono abbracciate in lacrime. "È una sentenza soddisfacente relativa a una situazione che ci ha sconvolto la vita per tre anni - ha commentato a caldo Stefano - Io ho cercato di fare la massima chiarezza, ci tenevo a togliermi di dosso queste ingiustizie che hanno infangato il mio nome. Spero non ci sarà ricorso in appello, non ne vedrei il motivo".