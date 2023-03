Trovato in casa morto dalla sorella: c'era qualcuno con lui? Aperte le indagini

È giallo sulla morte di Giuseppe Marcucci, 60enne faentino il cui cadavere è stato ritrovato a fine febbraio all'interno della sua casa in centro a Faenza. La Polizia, insospettita da alcuni elementi, ha aperto un fascicolo contro ignoti per morte come conseguenza di altro reato (lo spaccio), per capire se qualcuno fosse a conoscenza della morte dell'uomo, figlio di una facoltosa famiglia di allevatori.

A scoprire il corpo senza vita di Marcucci era stata la sorella, che da giorni non riusciva più a contattarlo. L'autopsia disposta dall'autorità giudiziaria darà maggiori informazioni sulla morte dell'uomo, chiarendo se negli ultimi istanti di vita del 60enne con lui ci fosse qualcuno. La notizia è riportata sui quotidiani locali in edicola sabato.