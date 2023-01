Morti bianche, Ravenna 15esima in Italia per incidenza degli infortuni mortali sul lavoro

"Superati i mille morti nel 2022 e manca ancora un mese al bilancio annuale. Sono 1.006 i lavoratori che da gennaio a novembre 2022 hanno perso la vita da Nord a Sud del Paese con una media di oltre 91 vittime al mese. Stiamo parlando di oltre 22 decessi alla settimana e di almeno 3 infortuni mortali al giorno". Questo è quanto afferma Mauro Rossato, presidente dell’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro Vega Engineering di Mestre che ha elaborato una dettagliata indagine a livello nazionale.

A finire in zona rossa alla fine dei primi undici mesi del 2022, con un’incidenza superiore a +25% rispetto alla media nazionale (Im=Indice incidenza medio, pari a 32 morti sul lavoro ogni milione di lavoratori) sono: Valle D’Aosta, Trentino-Alto Adige, Basilicata, Campania e Calabria. In zona arancione: Puglia, Umbria, Marche, Sicilia, Piemonte, Toscana e Veneto. In zona gialla, cioè sotto la media nazionale: Abruzzo, Molise, Lazio, Liguria, Emilia Romagna, Sardegna e Lombardia. In zona bianca, ossia la zona in cui l’incidenza delle morti sul lavoro è la più bassa: Friuli-Venezia Giulia.

L'Osservatorio Vega stila anche una classifica relativa alle province italiane, ordinati per incidenza degli infortuni mortal. Una classifica che vede Ravenna al 15esimo posto nazionale, seconda in regione alle spalle di Piacenza. Stando ai dati aggiornati al 30 novembre 2022, a livello provinciale, infatti, Ravenna registrerebbe un indice di incidenza degli incidenti mortali pari a 58,2, con 10 infortuni mortali su un totale di 171.683 occupati. Un'incidenza che pone la provincia ravennate in zona rossa.