Morti sul lavoro, Ravenna in "zona rossa": 11 decessi in provincia nel 2023

Ravenna è in "zona rossa" per quanto riguarda gli infortuni mortali sul lavoro. A dirlo è l’Osservatorio Sicurezza e Ambiente Vega Engineering sulla base dell’indagine elaborata sui dati del 2023 “Entrando più nel dettaglio, i dati pesati sulla popolazione lavorativa – afferma il presidente dell’Osservatorio, Mauro Rossato – evidenziano che alcune province presentano un rischio di infortunio mortale talmente elevato da entrare addirittura in zona rossa: sono Ravenna, Forlì-Cesena, Parma e Piacenza. Invece, le province più sicure sono Bologna, Reggio Emilia e Rimini”.

A Ravenna il rischio più alto di tutta la Regione

Per individuare le aree più fragili dell’Italia e della regione sul fronte della sicurezza sul lavoro, l’Osservatorio Sicurezza e Ambiente mestrino elabora da anni una mappatura del rischio rispetto all’incidenza della mortalità. La zona arancione, quella in cui si trova l’Emilia-Romagna, è la zona che, subito dopo la rossa, raggruppa le regioni con l’incidenza di mortalità sul lavoro tra le più elevate a livello nazionale. A fine dicembre 2023, il rischio di infortunio mortale in Emilia-Romagna (35 morti per milione di occupati) risulta essere, anche se di poco, superiore alla media nazionale pari a 34,6. Per quanto riguarda le incidenze nel dettaglio in regione, si scopre che sono: Ravenna, Forlì-Cesena, Parma e Piacenza a trovarsi in “zona rossa” con un’incidenza rispettivamente di 58,0, 56,5, 52,8 e 47,9; seguite in zona arancione da Ferrara (41,8) e da Modena (33,7) che si trova in “zona gialla”. Mentre nella meno rischiosa “zona bianca” ci sono Bologna (21,3), Reggio Emilia (17) e Rimini (13,8).

Infortuni totali nel 2023

Sono 91 i decessi da gennaio a dicembre 2023 in regione (3 in più del 2022): 70 quelli rilevati in occasione di lavoro (11 in più dello scorso anno) e 21 quelli in itinere (8 in meno del 2022). Il più elevato numero di decessi totali (ossia inclusi quelli avvenuti in itinere) si è verificato nelle province di Bologna e Modena (15). Seguono: Forlì-Cesena (13), Parma (12), Ravenna (11), Piacenza (8), Reggio Emilia e Ferrara (7) e Rimini (3). E Modena conduce le fila anche quando si tratta di infortuni mortali in occasione di lavoro insieme a Parma con 11 vittime. Seguono: Bologna, Forlì-Cesena e Ravenna (10), Ferrara e Piacenza (6), Reggo Emilia (4), Rimini (2). Sono 76.687 le denunce di infortunio complessive (ossia infortuni con esito mortale e non) su un totale, in Italia, di 585.356.