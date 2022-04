Perde la vita a 27 anni, il dolore della madre: "Non so come sopravvivrò senza il mio bambino"

E' un dolore troppo grande quello della perdita di un figlio. Un dolore di cui ancora non riesce a rendersi conto Donatella Dirani, madre del 27enne di Cotignola Luca Bandini, deceduto in un tragico incidente lunedì sera. Il giovane ha perso il controllo dell'auto finendo in un fosso e terminando la propria corsa a cavallo di un ponticello. Portato in ospedale, si è spento nella notte: troppo gravi le ferite riportate.

"Un dolore che non riesco a descrivere, non riesco a rendermi conto che non ti avrò più - scrive disperata sui social la mamma del 27enne - Nella mia vita ne ho passate tante, ma i miei problemi di salute sono acqua rispetto al dolore per la perdita del proprio figlio. Il cuore sembra dividersi a metà. Io non so come riuscirò a sopravvivere a questo dolore, ma so di certo che non esiste amore più grande di una mamma. E io amo il mio bambino e senza di lui non sarà più vita, ma andare avanti".

Anche la fidanzata di Luca, Silvia, ha lasciato un breve ricordo sui social condividendo varie foto felici insieme al giovane: "Io e te... Solo io e te e i nostri momenti felici. Sempre con me. Ciao amore mio".

Luca e la fidanzata Silvia