Dramma sui binari: muore investito da un treno

Tragico investimento mortale sui binari. Poco prima delle 14 di giovedì pomeriggio una persona non ancora identificata è stata investita sulla linea ferroviaria tra Faenza e Lavezzola, all'altezza di Cotignola, perdendo la vita. Il treno coinvolto è un regionale che da Faenza viaggiava verso Lavezzola e il traffico è stato sospeso tra Lugo e Granarolo. I passeggeri a bordo del treno, intorno alle 15, sono stati fatti scendere e trasferiti su degli autobus per la prosecuzione del viaggio. Ferrovie dello Stato è in attesa del nulla osta dell'Autorità giudiziaria per la riattivazione della linea.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

Foto Massimo Argnani