Dramma in mare: muore mentre fa kite surf. Chi era la vittima

Tragedia in mare questa mattina a Marina Romea, all'altezza del bagno Marisa, dove un uomo ha perso la vita mentre faceva kite surf in mare. Dalle prime informazioni pare che lo sportivo possa aver accusato un malore a circa 500 metri dalla riva. Altri surfisti presenti sul posto hanno visto la vela sganciarsi e sono accorsi in suo aiuto, portandolo a riva già incosciente.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, ma i tentativi di rianimazione di sono rivelati inutili. La vittima si chiamava Roberto Ciani, 61enne che insieme alla moglie Miranda portava avanti il Forno Ciani di via Ugonia a Faenza. Ciani era un grande appassionato di sport: oltre al kite surf, praticava anche ciclismo. Per fare luce sulla vicenda è intervenuta anche la Guardia Costiera di Ravenna. Del caso è stato informato il pm di turno.

