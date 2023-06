Silvio Berlusconi è morto. Nel 2020 venne a Ravenna per sostenere Lucia Borgonzoni

È morto Silvio Berlusconi. L'ex presidente del consiglio si è spento oggi, lunedì, all'ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato da venerdì 9 giugno. L'ex premier era entrato nella struttura venerdì scorso per essere sottoposto ad "accertamenti programmati" legati alla leucemia mielomonocitica cronica di cui soffre da tempo. Aveva 86 anni. In mattinata, il fratello Paolo e i figli erano accorsi in ospedale, dove già si trovava Marta Fascina.

Riassumere in poche righe chi è stato Berlusconi è difficile. Ex primo ministro, ma anche imprenditore. Una figura controversa (non particolarmente benvoluta dal centrosinistra), finì al centro di diverse inchieste della procura di Milano, tanto che più volte disse di sentirsi perseguitato dalla giustizia italiana. Celebri furono le sue gaffe con i potenti del mondo (tra questi Barack Obama e Angela Merkel, solo per citarne alcuni).

Il cordoglio della città

Nel 2020 Berlusconi si recò a Ravenna per la chiusura della campagna elettorale di Lucia Borgonzoni, candidata per il centrodestra alle elezioni regionali (vinte poi dallo sfidante di centrosinistra Stefano Bonaccini). "Se hai passato tutta la vita nello stesso partito, con un unico leader, sempre lo stesso, credendo nello stesso ideale oggi è un brutto giorno - commenta il capogruppo di Forza Italia e storico 'azzurro' ravennate Alberto Ancarani - C’è, e sempre ci sarà, solo un Presidente".

“L’ultimo incontro pubblico sul palco delle elezioni regionali a Ravenna nel 2020 rimane uno scatto che porterò sempre nel cuore - aggiunge Mirko De Carli, consigliere del Popolo della Famiglia - Anche dopo aver lasciato la sua creatura politica, Forza Italia, sono sempre rimaste vive le battaglie più profonde figlie della discesa in campo: le tante liste costruite insieme, dal 2016 ad oggi, in tante città italiane come Forza Italia e Popolo della Famiglia ne sono la luminosa conferma. Ora è il momento del cordoglio e, come Popolo della Famiglia, ci uniamo alla famiglia e agli affetti più cari. Il momento che ricordiamo, come comunità politica, con più vigore oggi rimanda alla battaglia per salvare la vita di Eluana Englaro: unico Presidente del Consiglio che ebbe il coraggio di difendere la vita nel pieno delle sue funzioni di più alta carica governativa della Repubblica Italiana. Grazie per la tua vita Presidente”.

“Silvio Berlusconi non è più tra noi. In questo momento, sento il dovere di mostrare un sincero rispetto per la sua scomparsa e di porgere condoglianze sincere alla sua famiglia e al suo partito. Oggi è morta una persona che, tanto come imprenditore, quanto come uomo politico, ha segnato una parte molto importante della storia italiana degli ultimi cinquant'anni”, il messaggio di cordoglio di Emma Petitti, presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna.

"Commozione e rispetto per la morte del leader di Forza Italia, una persona poliedrica che ha rappresentato un tratto di storia italiana in momenti difficili e con accanimenti ad personam non sempre giustificati - il commento di Gianfranco Spadoni, vicepresidente di Lista per Ravenna - Non ho competenze né gli strumenti per giudicare le vicende giudiziarie, tuttavia è innegabile come sia stato un grande ed abile imprenditore, con intuiti e abilità singolari creando imperi economici e numerosi posti di lavoro. Peraltro la sua politica moderata ha supplito la mancata presenza della Democrazia cristiana ingiustamente demolita e annientata da una serie di forze più o meno occulte che avevano chiaro l'obiettivo da raggiungere: sopprimere la Dc. Condoglianze sincere e grande rispetto, confidando sulla clemenza, sulla giustizia e sulla misericordia non terrena. L'unica che assicura il vero giudizio finale".

"Con Silvio Berlusconi scompare non solo un protagonista degli ultimi 30anni di vita politica italiana, ma si chiude una pagina emblematica della storia dell’Italia - scrive in una nota Eugenio Fusignani, segretario provinciale del Pri di Ravenna - Una personalità la sua difficile da etichettare: statista, politico, imprenditore, finanziere, comunicatore, dirigente calcistico, difficile trovare un ambito dove non si sia cimentato. Le sue contraddizioni erano e restano le contraddizioni di un popolo che credo non abbia eguali nella storia d’Europa. La sua discesa in campo alla vigilia delle elezioni politiche del 27 marzo 1994 determinò la nascita di un bipolarismo che ancora oggi resiste nonostante i cambi di impostazione e di leadership. Le sue ombre restano più forti delle sue luci e la morte non le fuga di certo: in ogni caso occorre riconoscere che grazie a lui si organizzò un polo di centrodestra che, a differenza dell’attuale, seppe mantenere una visione liberale ancorché spesso intrisa di un liberismo più utile alle sue cause in nome dei suoi molteplici interessi personali che al bene comune in nome dell’interesse generale. Resto orgoglioso di averlo avversato politicamente per tutto l’arco della sua lunga permanenza sulla scena politica italiana del dopo tangentopoli ad oggi, così come rivendico con orgoglio di aver contribuito a fare del Pri ravennate la punta di diamante dell’opposizione interna all’innaturale deriva innescata dal congresso di Bari del 2001. Tuttavia oggi non posso non riconoscere che senza Berlusconi l’allora PDS avrebbe probabilmente stravinto non consentendo alla sinistra ex comunista di continuare in quel processo di crescita ai valori di una moderna socialdemocrazia europeista e atlantista, come voleva l’idea primigenia del Pd. Non facendogli nessuno sconto sui guasti socio-politici che la sua visione ha prodotto, non posso non riconoscergli un grande merito politico: non aver mai consentito che il centro destra, sotto la sua guida, ponesse in discussione la collocazione europeista ed Atlantica dell'Italia. E forse questa è stata la sua più forte peculiarità. A nome mio personale e dei repubblicani della provincia di Ravenna, le più sentite condoglianze alla famiglia e a Forza Italia".