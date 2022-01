Morto 10 anni fa, il saluto del del Partito repubblicano e del Capanno Garibaldi a Sergio Bentivogli

Deceduto 10 giorni fa all'età di 89 anni, Sergio Bentivogli, storico repubblicano e per anni presidente della Società Conservatrice del Capanno Garibaldi ha ricevuto sabato mattina il saluto delle bandiere dell'Edera e del Capanno prima di essere sepolto nel cimitero di San Pietro in Vincoli nella tomba di famiglia. Nel rispetto delle sue volontà Bentivogli è stato ricordato dagli amici prima della breve cerimonia funebre che si è svolta nella chiesa di San Pietro in Vincoli; alla presenza dei figli, Giannantonio Mingozzi per il PRI ne ha ricordato "l'impegno professionale anche come presidente del Collegio Periti Agrari, la passione per l'agricoltura e per lo sport, la presidenza della Cantina Sociale La Ravennate, il cuore sempre rivolto all'idea repubblicana e mazziniana, al partito dell'Edera al quale era iscritto fin da ragazzo; una fede dedicata anche a Giuseppe Garibaldi ed allo storico capanno che ha presieduto e preservato per tanti anni in nome dell'etica patriottica dei ravennati tutti".