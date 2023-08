E' morto Adriano Antolini: l'ex direttore di Cmc che progettò la diga di Ridracoli

Si è spento all'età di 84 anni Adriano Antolini. Fu direttore della Cmc tra gli anni '80 e '90 e progettista della diga di Ridracoli. Il cordoglio del presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi: "È con profonda tristezza che ci uniamo nel ricordo di un grande protagonista del movimento cooperativo. L'ingegnere Adriano Antolini è stato un tecnico straordinario e un organizzatore infaticabile. Come progettista della diga di Ridracoli, ha fatto parte del gruppo di innovatori che ha consentito l'approvvigionamento idrico anche nei momenti di grave crisi.

"La sua abnegazione e competenza hanno reso possibile realizzare progetti ambiziosi che hanno migliorato la qualità della vita di molti cittadini romagnoli. Il suo impegno in CMC di Ravenna e nel movimento cooperativo è stato inestimabile - prosegue Lucchi, che ricorda Antolini anche - per la sua dedizione e passione nel promuovere i valori della cooperazione, della legalità e dell'inclusione sociale. Ha saputo dimostrare con il suo lavoro instancabile e la sua intelligenza messa al servizio degli altri che l'economia può essere sostenibile e solidale, garantendo un futuro migliore per tutti. Siamo vicini al dolore dei familiari, degli amici e dei tantissimi che lo conoscevano e stimavano".