Faenza in lutto per la morte dell'ex assessore Alberto Servadei: fissati i funerali

Nella serata di domenica, all’età di 62 anni e dopo una breve malattia, è venuto a mancare Alberto Servadei, assessore dal 1998 al 2010 nella seconda giunta del sindaco Enrico De Giovanni e durante i due mandati del sindaco Claudio Casadio. Servadei si è occupato di lavori pubblici, tutela dell'ambiente, protezione civile, viabilità e nell’ultimo periodo di sport e politiche giovanili.

Uomo di valori e profonde convinzioni, sempre attento al bene comune, ha sempre goduto di unanime stima da parte di tutte le forze politiche sia di maggioranza che di minoranza per le sue doti di coerenza, caparbietà e grande passione unite ad un carattere mite e sempre impronte al dialogo e mai allo scontro diretto.

Il sindaco Massimo Isola e l’amministrazione comunale esprimono il cordoglio per la prematura scomparsa dell’ex assessore e si uniscono al dolore della sua famiglia: “L’amministrazione comunale esprime gratitudine e profonda riconoscenza per il suo contributo allo sviluppo della città e al risanamento ambientale, certi che i meriti con cui Alberto ha svolto il proprio servizio alla comunità faentina non verranno dimenticati”.

La salma di Servadei verrà esposta nei locali della camera mortuaria dell’ospedale di Faenza dalle 14.30 di mercoledì 7 settembre. I funerali sono stati fissati per giovedì 8 settembre con partenza, alle ore 16.15, dall’obitorio alla volta del cimitero dell’Osservanza.