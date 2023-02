Morto investito da un'auto Alfredo Tamburini, ravennate diventato sindaco in Veneto

Era originario di Ravenna Alfredo Tamburini, l'ex sindaco del Comune veneto di Camponogara morto dopo essere stato investito da un'auto nel comune che aveva amministrato. L'incidente mortale è avvenuto intorno alle 21 di lunedì sera, quando l'ex primo cittadino, alla guida dell'amministrazione tra il 1960 e il 1970, si trovava con la figlia in auto. Scendendo dal mezzo, per cause in corso d'accertamento, sarebbe rimasto travolto da un altro veicolo.

Sul posto diverse persone hanno assistito all'incidente, hanno visto i militari al lavoro e l'ambulanza ferma di fronte alla sede dell'Università Popolare del Nordest, augurandosi non fosse nulla di grave, invece l'impatto è costato la vita a un uomo che è stato simbolo della città veneziana e della Riviera del Brenta, anche se era nato a Ravenna. Tamburini, che avrebbe compiuto 93 anni in estate, è stato anche presidente dell'Anpi di Camponogara, protagonista delle lotte contadine nel dopoguerra e testimone dell'alluvione del 1966, esperienza che lo aveva portato ad approfondire e studiare la sicurezza degli argini e la portata del fiume Brenta.