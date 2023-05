L'alluvione causa un'altra vittima: trovato morto nel cortile di casa

Non si ferma la conta delle vittime dell'alluvione nel Ravennate. Dopo i 5 decessi comunicati ieri, questa mattina è stato annunciato il ritrovamento di un altro cadavere, a Faenza. Si tratterebbe di un uomo di 84 anni trovato morto poco fa nel fango nel cortile di casa, in zona stazione: la notizia è stata in diretta da "Mattino 5", dove era collegato in diretta il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini.

Solo ieri, come detto, erano state annunciate 5 vittime: una coppia di anziani a Russi, un uomo a Castel Bolognese e un uomo e una donna a Sant'Agata sul Santerno.