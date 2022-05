La Romagna piange la morte di Andrea Canevaro: a Ravenna ricevette il Premio Barbiana

Il mondo dell'educazione e tutta la Romagna la scomparsa di Andrea Canevaro. Il noto pedagogista, professore emerito dell’Università di Bologna, è morto giovedì mattina dopo una breve malattia all’ospedale di Ravenna. Stretto il legame di Canevaro con diverse città romagnole, fra cui Forlì e Rimini. E anche a Ravenna il pedagogista lasciò la sua impronta. Fu infatti membro del consiglio d’Amministrazione dell’Istituzione Istruzione e Infanzia del Comune di Ravenna. Inoltre, nel 2010 proprio a Ravenna ricevette il Premio Barbiana per il suo lavoro nel campo dell’inclusione.

"La scomparsa di Andrea Canevaro ci addolora molto - dichiara la lista Ravenna Coraggiosa - La sua attività di docente universitario, formatore di insegnanti, pedagogista, autore ed editore di testi fondamentali sull’inclusione scolastica è veramente ampia e di importanza centrale per il mondo della scuola. È stato un grande innovatore: per primo ha introdotto in Italia la pedagogia speciale, partendo dalla valorizzazione della diversità in un’ottica di inclusione sociale e contrastando ogni forma di esclusione. Un approccio che in Italia ha contribuito a fare in modo che nella scuola studenti e studentesse con disabilità fossero integrati con i coetanei, a differenza di come avveniva in passato o tuttora accade in altri paesi. Chi di noi, insegnanti e non solo, ha avuto modo di incontrarlo, di seguire corsi, lezioni, formazioni porta costantemente nel suo agire quotidiano l’insegnamento di Andrea Canevaro. E in una giornata come questa in cui ci stringiamo nel cordoglio ai famigliari e alle persone a lui più vicine, vogliamo ribadire come Ravenna Coraggiosa continuerà a portare avanti l’impegno per una scuola aperta, inclusiva, democratica e accogliente".