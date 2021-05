Tragedia al mare: esce per una passeggiata sulla battigia e muore

L'uomo è stato portato in condizioni disperate all'ospedale di Ravenna, dove purtroppo i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso

Era andato in spiaggia per una passeggiata in costume e con il retino, ma purtroppo la sua uscita si è conclusa in tragedia. E' accaduto giovedì intorno alle 13 sulla spiaggia di Marina Romea, dove un uomo di 61 anni originario di Ferrara è stato trovato mentre galleggiava in pochi centimetri d'acqua a faccia in giù, probabilmente vittima di un malore.

Subito allertati i soccorsi, sono intervenuti ambulanza e auto medica del 118 che hanno portato l'uomo in condizioni disperate all'ospedale di Ravenna, dove purtroppo i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto è intervenuta anche la Capitaneria di Porto.

Foto Massimo Argnani