Terza vittima in due giorni nella casa protetta: il Covid uccide un altro ospite

Terza vittima nel giro di due giorni tra gli ospiti della casa protetta Tarlazzi-Zarabbini di Cotignola, dove nelle scorse settimane è scoppiato un focolaio di Coronavirus. Dopo i due decessi di domenica, lunedì è stato comunicata la morte di un altro ospite positivo al Covid, che si trovava ricoverato all’ospedale di Lugo. "Siamo vicini alla famiglia in questo doloroso momento - il commento del sindaco Luca Piovaccari - Stazionarie le condizioni degli altri ospiti positivi presenti in struttura, che lunedì sono stati tutti visitati dai medici dell’Usca dell’Ausl. Lunedì è stato eseguito l’ulteriore screening di ospiti e operatori per tenere monitorata l’evoluzione del contagio".