Il Coronavirus fa una seconda vittima in casa di riposo

C'è un secondo decesso tra gli anziani ospiti della Cra Boari di Alfonsine che nei giorni scorsi sono risultati positivi al Coronavirus. Il primo decesso è avvenuto domenica scorsa. A darne atto è il sindaco Riccardo Graziani: "Non sono giornate semplici quelle che stiamo vivendo: debbo purtroppo dare atto di un ulteriore decesso, presso l'ospedale di Lugo, di uno degli ospiti della Cra Boari. Porgo le condoglianze mie e dell'amministrazione comunale alla famiglia. Gli ospiti presso la Cra permangono stazionari, ossia con sintomi limitati. Dei degenti presso strutture ospedaliere, tre hanno avuto necessità di ossigenoterapia, ma nessuno è in terapia intensiva. E' però doverosa la corretta cautela, dato che sono situazioni suscettibili di rapido mutamento".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Continua lo stretto monitoraggio da parte della Ausl Romagna su questa non semplice situazione, con consistente personale sanitario impiegato su questo fronte, per dare la massima assistenza ai nostri anziani - continua il primo cittadino - E voglio rimarcare l'impegno di tutti gli operatori all'interno della Cra, in prima linea in questa emergenza. Nessuno di loro si è risparmiato in questo difficile momento. Continuerò a tenervi aggiornati di ogni novità: stiamo anche cercando di predisporre assieme al gestore un servizio che contatti sistematicamente le famiglie, in maniera da tenerle costantemente aggiornate della situazione dei loro congiunti".